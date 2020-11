¡Se queda fuera!

Nueva York, E.U.





Doce elementos destacados sobre las nominaciones de ayer martes a los premios Grammy, desde artistas desairados hasta nominados póstumos y contendientes famosos.

NO FIGURAN EN LA LISTA

The Weeknd canta sobre ser un "chico estrella", pero la respuesta de los Grammy a su más reciente álbum no brilló.

El astro del pop fue completamente desairado este año a pesar de tener uno de los discos más populares con "After Hours" y encabezar la lista Hot 100 de Billboard con "Blinding Lights" y "Heartless".

Luke Combs tampoco recibió una sola nominación aunque fue el músico country más exitoso del año. Morgan Wallen también tuvo un gran año en la música country, pero no fue postulado. Y del mismo modo el primer álbum de The Chicks en 14 años no fue reconocido.

Un grupo de jóvenes artistas femeninas de R&B que dieron de qué hablar no figuraron en la lista, incluídas Summer Walker, Teyana Taylor y Kehlani. El fallecido rapero Juice WRLD, Brandy y Chris Brown se llevaron un palmo de narices.

Y aunque fueron nominados en las categorías de sus géneros musicales, artistas como Lady Gaga, Fiona Apple y Harry Styles no obtuvieron menciones a álbum, canción o grabación del año.

LOS REYES DEL K-POP

Por años, los integrantes de BTS habían dicho que su sueño era ser nominados a los Grammy. Finalmente lo lograron.

La banda de K-pop compite a por el premio a la mejor interpretación pop de un grupo o dúo con "Dynamite", su primera canción en llegar al primer puesto de la lista Hot 100 de Billboard.

Entre otros que lograron sus primeras nominaciones están Harry Styles, Megan Thee Stallion, The Strokes, Jay Electronica, Michael Kiwanuka y Mickey Guyton.

DR. LUKE, ALIAS TYSON TRAX

Dr. Luke hizo su gran regreso este año al producir éxitos para Saweetie, Juice WRLD y Doja Cat, quien es una artista de su sello discográfico. Y esto le mereció su primera nominación al Grammy en seis años.

"Say So" está nominada a grabación del año, un premio otorgado al artista y al productor. Pero en vez de usar el nombre por el que eso conocido, Dr. Luke aparece en los créditos de la canción como Tyson Trax.

HONOR A LOS FALLECIDOS

John Prine murió por complicaciones de coronavirus en abril, pero su espíritu está presente en los Grammy.

El ídolo recibió dos nominaciones póstumas, incluyendo a mejor interpretación de raíces estadounidenses y mejor canción de raíces estadounidenses por "I Remember Everything".

Leonard Cohen ha conseguido múltiples nominaciones póstumas desde su muerte en 2016 y está nominado a mejor álbum folk por "Thanks for the Dance", su 15to y último disco de estudio.

Y el compositor LaShawn Daniels, quien murió el año pasado y ganó un Grammy como coautor de "Say My Name" de Destiny´s Child, compite en la categoría de mejor interpretación/canción góspel por "Come Together" de su amigo Rodney "Darkchild" Jerkins.