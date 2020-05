¡Se queda en Kansas!

Los Jefes de Kansas City insisten en que el Jugador Más Valioso del Super Bowl Patrick Mahomes seguirá en el equipo durante el futuro previsible.

Por el momento, ello incluye al menos la temporada de 2021.

Los Jefes ejercieron el jueves su opción para extender por un quinto año el contrato de su estelar mariscal de campo, asegurando que siga bajo contrato las próximas dos campañas. Pero el gerente general Brett Veach y el entrenador Andy Reid esperan pactar a largo plazo con Mahomes antes de empezar los campamentos de entrenamiento.

Ese acuerdo bien podría tener una vigencia de cuatro o cinco años y convertiría al quarterback, que está en su tercer año, en el primer jugador de la NFL en ganar 40 millones de dólares por temporada.

"Quiero pensar que estamos bastante confiados y que tenemos mucho tiempo", dijo Veach, quien busca también alcanzar un acuerdo a largo plazo con el tackle defensivo Chris Jones. "Estos jugadores son clave en la organización. Ahora que ya terminó el draft, el periodo de agencia libre —aquí con la pandemia hubo una gran disrupción— ahora que dejamos eso atrás tenemos un lapso en el que podemos reajustarnos como organización y juntarnos".

Los Jefes tenían hasta el 4 de mayo para ejercer su opción con Mahomes, quien ganará 825 mil dólares en el último año de su contrato de novato y podría devengar hasta 25 millones durante el año incluido en la alternativa de renovación. El equipo no ha dado a conocer su decisión pero una persona la confirmó a The Associated Press en condición de anonimato.

Los equipos tienen permitido utilizar una opción de quinto año en jugadores elegidos en la primera ronda del draft.

"Creo que te basas en la comunicación, la confianza, la creatividad y el diálogo", dijo Veach. "Tenemos tiempo y la meta final para ambos bandos es la misma, establecer un equipo ganador y seguir con los fundamentos que establecimos el día que lo elegimos, después alcanzar el partido por el campeonato de la Conferencia Americana y después seguir con un triunfo en el Super Bowl".

Su título, el primero en cinco décadas para la organización, consolidó a Mahomes como el rostro de la franquicia.