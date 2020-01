Se queda el Atlético vestido y alborotado

El Atlético Reynosa se quedó vestido y alborotado en el arranque de la segunda vuelta en la Liga Premier. El primer partido oficial del año para los fronterizos correspondiente a la jornada 16 en el que visitarían este domingo al Atlético Bahía, no se jugará por cuestiones administrativas según informó la propia liga a través de un comunicado.

Al respecto se rumora que el Atlético Bahía no liquidó adeudos de la primera vuelta y por eso perderían los puntos en la mesa. Lo cierto es que Reynosa no viajó a Nayarit y ahora el técnico Gastón Obledo está buscando un duelo amistoso para salvar el fin de semana y no perder ritmo.

Hay que recordar que el conjunto fronterizo descansará en la jornada 17 por lo que nuevamente se quedará sin actividad oficial.

PUROS RUMORES

Durante toda la semana, en algunos medios de comunicación estatales y nacionales se mencionó que el Atlético Reynosa y otros equipos de la Segunda División como Tepatitlán, Irapuato y Tlaxcala podrían ser invitados a participar en la liga Ascenso Mx para ocupar los lugares que dejaron los Potros UAEM y Loros de Colima.

Este viernes se llevó a cabo la reunión de presidentes de la llamada División de Plata del futbol mexicano y después de varias horas se determinó que que el torneo se jugará solamente con los 12 equipos que quedaron.