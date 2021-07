SE QUEDA CON LA ‘ESPINITA’

Para el reynosense fue un reto complicado y le queda la espinita de no haber hecho un mejor papel frente al público nacional, por lo que se enfocará para jugar bien en esta temporada y regresar el siguiente año a disputar los primeros lugares. “Todos los días siento que fueron parecidos y fue una batalla contra el ‘Chapu’. No se deja y tengo que venir a practicar a Ciudad de México más seguido. Le peleé y no me di por vencido. Siento que muchos se hubieran desesperado. Me quedo con la espinita de regresar el otro año”, dijo.

Por otra parte, Ancer describió que no jugó de la forma en la que esperaba, aunque esto le sirve de experiencia para el resto de la temporada. “No le saqué nada de provecho a las rondas y me da confianza que si juego el golf que sé jugar, tengo chance de ganar estos torneos. Hay que darle a la práctica y más en este tipo de golf que es diferente con el que crecí, pues lo hice a nivel del mar y con toro pasto. Este campo me encanta porque debes pegar donde es. No puedes solo pegar fuerte. Cuando metes la altura y este pasto, en el cual yo no crecí jugando, se hace difícil. Si este campo fuera a nivel del mar tal vez fuera más común. Es un buen reto”.

Se viene un calendario ocupado para Ancer, de 27 años de edad. El mexicano no jugará el Honda Classic de la semana que empieza, pero estará en el Arnold Palmer Invitational en Bay Hill y, posteriormente, el PLAYERS Championship, considerado como el "quinto Major".

“Fue muy bonito jugar en México y con Tiger. Siempre sentí el apoyo y lo sentí bastante. Descanso la semana que entra. No voy al Honda. Luego juego el Players y si entro al WGC- Dell Technologies, no juego Valspar. El Players es uno de los torneos que todos queremos jugar. Es un field muy fuerte y es el quinto Major para muchos”.

¡Tiger! ¡Tiger!

>Tiger Woods regresó a Florida, tras obtener su mejor resultado en la temporada. "El Tigre" cerró en la décima posición del WGC Mexico Championship (-8) en un Club Chapultepec enloquecido por su presencia en suelo tricolor.

Dustin Johnson se coronó por segunda ocasión en el WGC México Championship con plena comodidad.

El estadounidense terminó el certamen con 21 golpes bajo par, una ventaja de cinco sobre el segundo lugar, Rory McIlroy, y se embolsó el millón 745 mil dólares.

Después de cuatro rondas casi perfectas, DJ hizo lo que quiso en el Club Chapultepec, en cual embocó un eagle, 22 birdies, un doble bogey y un bogey. El ex número uno del mundo arañó la perfección.

Fue la segunda victoria de Johnson en el Club Chapultepec —la primera fue en 2017— y sexto en los WGC, que lo acerca —un poco— a Tiger Woods, máximo ganador con 18.