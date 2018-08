Se queda en CDMX

Ciudad de México

A decir del diputado local Alfonso Suárez del Real, quien será secretario de Cultura del gobierno de la Ciudad de México en la administración de Claudia Sheimbaun, El Colegio Nacional hizo pública la voluntad de Octavio Paz de que esa institución a la que el poeta perteneció desde el 1 de agosto de 1967 hasta su muerte, resguardará su legado documental.

Además asegura que un grupo de escritores, entre los que se encuentran Juan Villoro, Cristopher Domínguez y Alberto Ruy Sánchez, acompañará el proceso, a efecto de garantizar que los bienes no se disgreguen o pierdan.

LA SOLICITUD

"El Colegio Nacional no había solicitado que se le hiciese entrega del acervo de Octavio Paz al estar perfectamente claro que estaba en muy buenas manos; hoy ya no está Marie-Jo, que era la guardiana de ese patrimonio, entonces si la voluntad expresa del poeta es que El Colegio Nacional los tenga, este hará la correcta catalogación, clasificación y uso de los documentos del poeta para el bien no sólo de los miembros de El Colegio sino del patrimonio cultural del país, porque el Colegio Nacional es patrimonio cultural de esta Nación", afirma Alfonso Suárez del Real

En entrevista, el legislador mencionó además que uno de los grandes anhelos del propio poeta era recuperar la casona familiar de Porfirio Díaz para crear allí un espacio cultural que lo remitiera a sus años de infancia.

MOMENTOS DE SU VIDA

"Ahí está otra de las salidas, creo que el mismo poeta nos ha marcado a lo largo de diferentes momentos de su vida algunas intenciones muy puntuales de lo que podría ser el fin de su acervo y lo que nos ha quedado a todos clarísimo es que su último deseo y voluntad es que permanezcan en la Ciudad de México".

Alfonso Suárez del Real abundó que tanto el Premio Nobel de Literatura como su viuda, Marie José Tramini, fallecida el pasado 26 de julio, siempre rechazaron los ofrecimientos de instituciones académicas extranjeras, pues querían que su legado quedara en el país y específicamente en la Ciudad de México.

ES OFICIAL

La Secretaría de Cultura emitió un comunicado en el que informa que de manera oficial la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del gobierno de la Ciudad de México solicitará el resguardo de los bienes y la obra del Premio Nobel de Literatura ante las instancias judiciales, para garantizar que el patrimonio cultural del escritor sea de todos los mexicanos.

La gestión coordinada por la Secretaría de Cultura Federal, el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), el Gobierno de la Ciudad de México, por medio de varias dependencias, entre ellas la Secretaría de Cultura, el DIF y la Consejería Jurídica y de Servicios Legales; así como El Colegio Nacional y la comunidad cultural manifiestan su interés en que la conservación del acervo reviste la máxima prioridad pues es una de las obras literarias e intelectuales más relevantes de la historia de México y del mundo, que deberá permanecer en nuestro país para su custodia, estudio y difusión.

SUS ESCRITOS. Un invaluble material del poeta y escritor.

SERÁ ADMINISTRADO POR EL DIF

Suárez del Real manifiesta que la gestión de solicitud de resguardo la debe hacer el DIF, para posteriormente ese grupo colegiado tome la mejor decisión sobre el destino del legado de Octavio Paz.

"Se tiene que pasar a ser administrado por el DIF, en principio, pero cómo lo dice el comunicado, toda vez que se trata de un tesoro invaluable para el imaginario de los mexicanos en su conjunto, se tiene que determinar entre las autoridades federales, entre las autoridades locales, léase, Secretaría de Cultura, Consejería Jurídica de la Ciudad de México en representación de la jefatura de gobierno, y el grupo de intelectuales que al día siguiente del fallecimiento de Marie Jo expresó su preocupación y se ocupó de abordar las diferentes salidas para resguardar como una integralidad estos bienes del poeta.

El grupo de intelectuales que firmó e hizo circular una carta en las redes sociales, ahora, dice Suárez del Real, está siendo representado por Juan Villoro, Cristopher Domínguez y Alberto Ruy Sánchez, entre otros, le dan un carácter muy interesante a la gestión para que el legado de Paz se quede en la Ciudad de México.

"Lo que está solicitando el jefe de gobierno y le está instruyendo a la Secretaría de Cultura, a la Consejería Jurídica y al DIF es evitar que se disgreguen los bienes para que queden como una masa tanto las propiedades inmobiliarias como los bienes muebles que contienen dentro, muchos de ellos, obras de arte, sea de arte oriental o de arte de artistas de la cerámica o la pintura, y se está hablando de que va haber un acompañamiento social, va a haber testigos sociales en donde se está invitando a Villoro, a Cristopher Domínguez, a Ruy Sánchez", señala Suárez del Real.





Aprueban declaración sobre su acervo

El archivo documental y el acervo bibliográfico del Nobel Octavio Paz será declarado monumento artístico tras el voto unánime a favor de la Comisión Nacional de Zonas y Monumentos Artísticos (CNZMA).

"Con esta declaratoria se asegura que el acervo de una de las figuras intelectuales más relevantes de la historia de México y del mundo permanezca en el País y se conserve adecuadamente para que las actuales y futuras generaciones puedan conocer a fondo el trabajo de este reconocido escritor y diplomático, que es un emblema de la cultura mexicana", indicó el INBA en un comunicado.

La declaratoria de monumento artístico será expedida por la Secretaría de Cultura (SC) con base en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, y su respectivo reglamento.