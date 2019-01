¿Se puso ´pompis´?

Ciudad de México

En la imagen, la anatomía de la cantante se ve poco natural y no faltaron las especulaciones sobre si se había sometido a una cirugía estética para mejorar la figura de su retaguardia.

"¿Está usando rellenos en su trasero?"; "por favor díganme que no se hizo el tratamiento Kim Kardashian", se leía en un par de mensajes en redes sociales al respecto.

En la víspera de Año Nuevo, "La reina del pop" se presentó por sorpresa ante la audiencia reunida en el bar gay Stonewall Inn.

Con su hijo David Banda acompañándola en la guitarra, Madonna interpretó las canciones "Like a prayer" y "Can´t help falling in love".