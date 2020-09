Se proponen a despertar a los votantes del Valle

McAllen, TX.- Millennial se ha propuesto "despertar" a los votantes del Valle del Río Grande que regularmente se retraen de participar en los comicios para impulsar una participación récord.

Los miembros del comité de acción política Cambio Texas se reunieron para elaborar estrategias sobre las formas más efectivas de activar las votaciones en el sur de Texas, específicamente en los condados de Hidalgo y Cameron. Este mes, la organización de seis miembros lanzó sus esfuerzos 2020 Get Out The Vote (GOTV).

Más información en la edición impresa...