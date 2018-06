Se pronuncian contra declaración de Trump. Destacan en LUPE su postura

Desde su campaña dejaba ver que no es nuestro amigo, ni aliado, que no nos considera ni humanos, esperábamos que lo pararan, pero le tienen miedo, ha agarrado vuelo, por eso no debemos esperar que los partidos actúen y actuar nosotros a través del voto . Martha Sánchez, activista de La Unión del Pueblo Entero (LUPE)

McAllen, Tx.- Se pronuncia La Unión del Pueblo Entero, LUPE, en contra de las más recientes declaraciones del presidente de los, quien pide la deportación inmediata de inmigrantes detenidos en la frontera, sin la posibilidad de ser presentado frente a un juez de

A través de una de sus líderes, Martha Sánchez, LUPE, organización defensora de los derechos civiles y los inmigrantes, dejó en claro su postura, destacando que todas las personas tienen derechos en la Unión Americana y uno de esos derechos, en favor de los inmigrantes, es ser sometido a un proceso cuando son detenidos.

La activista destacó que desafortunadamente Trump quiere gobernar al país de manera diferente y no sigue las reglas, lo cual es muy preocupante para todos los residentes.

"Es totalitario y pretende reinar en vez de guiar el país, pretende deshacerse de cualquier sistema que muestre que somos un país democrático, de procesos", declaró Sánchez.

ACCIONES

según se dijo, la conducta que esta manifestando Trump debe de motivar a la comunidad a salir a votar en noviembre, ya que a través de las votaciones, sabiendo elegir a los gobernantes, no manejen la misma doctrina, pueden detener estas acciones y cambiar el camino que el país esta tomando.

"Desde su campaña dejaba ver que no es nuestro amigo, ni aliado, que no nos considera ni humanos, esperábamos que lo pararan, pero le tienen miedo, a agarrado vuelo, por eso no debemos esperar que los partidos actúen, y actuar nosotros a través del voto", concluyó Sánchez.

El domingo Trump dijo que los inmigrantes que cruzan ilegalmente la frontera deben ser deportados "inmediatamente" sin la oportunidad de comparecer ante un juez.

"No podemos permitir que esta gente invada nuestro país. Cuando alguien entra, debemos inmediatamente, sin jueces o casos judiciales, enviarlos de vuelta por donde vinieron", dijo Trump en la red social Twitter.

"Nuestro sistema una burla a la buena política de inmigración y a la ley y el orden. La mayoría de los niños vienen sin padres ¡Nuestra política de inmigración, de la que se ríe todo el mundo, es muy injusta para todas aquellas personas que han llegado por el sistema legal y llevan años esperando en fila!", concluyó el presidente de los Estados Unidos.