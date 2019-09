Se pronuncian contra la desaparición de poderes

Vemos muy lamentable que la bancada de Morena en el Senado quiera destituir los poderes del gobierno de Tamaulipas, pues esto dañaría mucho en la economía, generaría una pérdida de competitividad, la incertidumbre crecería más, y que sería devastador para la región, sobre todo para Matamoros". Carlos González Lima, presidente de Coparmex

Matamoros, Tam.- El presidente de la Coparmex en Matamoros manifestó que el sector privado está en contra de la eliminación de poderes propuesta por la bancada morenista en el Senado, ya que aseguró este revanchismo político vendrá a desestabilizar a la economía del Estado.

Carlos González Lima, lamentó que estas situaciones políticas se quieran venir a afectar a un Estado que ya ha tenido diversos problemas por la falta de respeto al estado de derecho, que principalmente estaría dañando ante la falta de estabilidad.

"Vemos muy lamentable que la bancada de Morena en el Senado quiera destituir los poderes del gobierno de Tamaulipas, pues esto dañaría mucho en la economía, generaría una pérdida de competitividad, la incertidumbre crecería más, y que sería devastador para la región, sobre todo para Matamoros", dijo.

Agregó que como empresarios consideran que las situaciones políticas deben de estar alejadas de las instituciones, que ya es hora de dejar a un lado los "revanchismos políticos", para que se pueda trabajar por el bienestar del pueblo tamaulipeco.

Llama a no hacer víctimas por venganzas y cuestiones políticas

Andrés Manuel López Obrador, dijo ayer durante su conferencia ´Mañanera" en relación a la separación de poderes que el recomendaba nada más que se siguiera el dialogo, que no se utilicen procedimientos que deben de aplicarse sin tintes políticos para hacer justicia.

"Yo padecí del desafuero, me desaforaron por cuestiones políticas y no puedo yo aceptar que nadie sea víctima por cuestiones políticas de un procedimiento establecido en la ley", señaló; "Fui promovido, impulsado, por venganza o para descalificar a adversarios". Además, no sólo se afecta la imagen de los legisladores, se afectan las instituciones, la imagen de las instituciones.

Entonces, que se arreglen y que además -con todo respeto- le dejen estos asuntos a la fiscalía y al Poder Judicial. Eso tiene que ver en algunos casos con la esfera del derecho penal.

Hizo el llamado a que estos asuntos se vean ahí en la fiscalía, también son libres. Son libres y no se puede limitar a nadie, y mucho menos a un legislador que tiene todo el derecho de expresarse, de manifestarse, y son poderes autónomos, independientes; pero sí que no se excedan utilizando esos instrumentos, esos mecanismos porque no se llega a nada, nada más se producen enfrentamientos.