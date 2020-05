Se pronuncian contra el Inegi

Ciudad de México.

Diputados de Oposición y de Morena se pronunciaron en contra de que el Inegi pueda medir la concentración de la riqueza, al advertir que ello vulnera derechos constitucionales y la naturaleza del instituto.

La diputada Tatiana Clouthier se manifestó en contra de darle facultades al instituto para acceder sin restricción a la información inmobiliaria y financiera de las personas.

A través de su cuenta de Twitter, la legisladora indicó que lo anterior podría atentar contra las libertades, así como violentar disposiciones en materia de datos personales.

"El bienestar y uso final de recurso público son fundamentales. Más no se deben dar + facultades a Inegi. Y - si se violenta el uso de datos personales y se atenta vs libertades al acceder "sin restricción" a cuentas y otros. Urge platicar y no en un comunicado", escribió.

El grupo parlamentario del PRD indicó que detrás de la propuesta se esconde la intención de construir un Estado policía y persecutorio, además de que vulnera derechos establecidos en la Constitución y en tratados internacionales de los que México forma parte.

"Plantear una propuesta de esta naturaleza no solamente esconde la intención de construir un Estado policía y persecutor en contra del ciudadano, sino que, además, desvirtúa la naturaleza del propio Inegi", advirtió.

El PRD señaló que dicha institución tiene como objetivo aportar información estadística y geográfica a todas las dependencias del Estado para el diseño de las políticas públicas.

Agregó que lo propuesto por la dirección de Morena ya lo realizan instancias como el Servicio de Administración Tributaria, la Secretaría de la Función Pública y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

La fracción parlamentaria celebró que Morena hable de la necesidad de un Acuerdo Nacional, pero adelantó que no avalará una propuesta que vulnere los derechos humanos y la autonomía de las instituciones.

En tanto, el grupo parlamentario del PRI indicó que el Inegi no debe convertirse en una instancia fiscalizadora.

En un posicionamiento, calificó la propuesta como arbitraria, inconstitucional e inconvencional.

"Es inadmisible que el Gobierno federal y su partido continúen utilizando la emergencia sanitaria como pretexto para eliminar derechos constitucionales reconocidos y que históricamente han constituido un límite a la arbitrariedad y el abuso de poder", afirmó.

Advirtió que la propiedad privada, la seguridad jurídica y la inviolabilidad del domicilio constituyen derechos fundamentales que se encuentran garantizados constitucionalmente, así como en diversos instrumentos internacionales suscritos por el Estado mexicano.

REPRESENTA UN ATENTADO

"Lisa y llanamente, la propuesta de Morena representa un atentado contra los derechos a la propiedad privada, a la seguridad jurídica y a la inviolabilidad del domicilio", aseguró.

En su turno, el grupo parlamentario del PAN advirtió que el Inegi debe ser utilizado para informar, no para espiar.

Las y los diputados de Acción Nacional rechazaron lo que calificaron como terrorismo fiscal.

"Queremos un Inegi para informar, no para espiar. Las y los diputados de @AccionNacional y todos los sectores de la sociedad queremos transparencia y rendición de cuentas. ¡Rechazo total al terrorismo fiscal e informativo que pretende Morena!", anotó.