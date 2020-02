Se proclama inocente la exdirectora de Vivienda

McAllen, Tx.

Se declara inocente de los cargos en su contra por fraude electrónico, la ex Directora Ejecutiva Interina de la Autoridad de Vivienda de La Joya, Frances Salinas de León, durante su comparecencia ante el tribunal federal.

Salinas, de 52 años de edad, se encuentra en libertad bajo fianza, después del pago de 50 mil dólares en enero pasado, luego de que fuera arrestada el 23 de diciembre en la ciudad de San Antonio, acusada de fraude electrónico y conspiración para cometer fraude electrónico.

La hija del ex alcalde de La Joya, José "Fito" Salinas, quien también fuera detenido la semana pasada, fue arrestada después de que el Buró Federal de Investigaciones, FBI, se enteró de un supuesto plan de soborno entre ella y Sylvia Garcés Valdez, una ex empleada de relaciones públicas de la ciudad y ex vicepresidente de la junta de comisionados de la Autoridad de Vivienda de La Joya.

Autoridades destacan que Salinas ayudó a Garcés Valdez a obtener un contrato para un puesto de relaciones públicas en la ciudad y a cambio, Garcés acordó pagarle a Salinas parte del dinero que debía recibir a través del contrato.