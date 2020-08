Se prevé otra oleada de cierres de tiendas

Valle Hermoso, Tam.- Son varios los negocios de la zona centro de la ciudad, que han tenido que cerrar sus puertas después de las bajas o cero ventas que se han generado a consecuencia de la contingencia sanitaria.

Se prevé que en las próximas semanas, otra oleada de negocios cierren sus puertas definitivamente, así lo dio a conocer ayer Caros Monroy, encargado de una conocida tienda ubicada justo al centro de la ciudad.

El entrevistado, dijo que ha platicado con varios comerciantes del primer cuadro, quienes han manifestado que la situación ha estado tan difícil que no se descarta que pronto sean varios los negocios que cierren sus puertas.

Y es que la nueva normalidad, ha ocasionado que los negocios no esenciales cierren todos los días a las cinco de la tarde y los fines de semana no abran sus puertas, lo que ha ocasionado que las ventas no se repongan desde el pasado mes de marzo que inició la contingencia en esta localidad.

Algunos negocios, ya están dando muestra de sus próximos cierres, lo que ha causado preocupación no solo para la economía local, sino para los índices delictivos del fuero común.