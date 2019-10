Se presiona por un buen disco

El cantante británico Liam Payne indicó que haber formado parte de One Direction fue una etapa muy especial en su vida pero ahora se concentra en su nueva faceta como solista y en la preparación de su nuevo disco.

Haber sido un integrante de la famosa boy band británica, formada por el ejecutivo y juez musical Simon Cowell, explicó que le dio las bases para seguir con su carrera como solista, fueron seis años de mucho trabajo y aprendizaje.

"Sí fuimos una banda exitosa, pero eso no tiene que ver con mi carrera como solista, la única presión que he tenido es poder hacer un disco bueno, creo que he estado buscando el balance de hacer un gran trabajo como solista y ha sido genial tener mis propios éxitos", dijo el cantante en entrevista.

Aclaró que no hay planes de que la banda se reúna nuevamente, pero nunca se ha descartado esa posibilidad.

"Cada uno de los integrantes tiene sus propios proyectos, en mi caso estoy más concentrado en mi carrera como solista, en seguir trabajando en mi nuevo álbum, pero nunca se sabe lo que puede pasar", indicó.

Nuevamente, el afamado cantautor británico Ed Sheeran ha sido el responsable de escribirle su nuevo sencillo "Stack it up", que tiene una colaboración con el rapero estadounidense A Boogie wit da Hoodie; en la composición también estuvieron involucrados Steve Mac y Fred Gibson.

El cantante se une a la nueva forma de ofrecer la música en las plataformas digitales, así que aún no hay fecha para que salga un álbum físico.