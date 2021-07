Se presentará Caín Velásquez en Triplemanía

Después de la guerra de declaraciones entre el especialista en artes marciales mixtas y varios gladiadores con respecto a la veracidad de la lucha libre tricolor, el peleador mexicoamericano accedió a integrarse al evento magno de Triple A que se realizará el 3 de agosto en la Arena Ciudad de México.

Noticia Relacionada Queman basura en la vía pública

"Desde que estaba chiquito me gustaba la lucha. Estoy haciendo cosas que me gustan a mí hacer. Ganar, competir y lucha libre es una cosa que yo nunca he hecho. Soy un gran fan de este deporte. Quiero entrenar muy duro", aseguró el Peso Pesado de la UFC durante una conferencia de prensa.

El artemarcialista, con récord de 14 triunfos y tres derrotas reconoció que el pancracio es una gran disciplina, pero que los golpes no son reales.

A su vez, Dorian Roldán, titular de la Caravana Estelar, dijo que aún se analiza la modalidad de la batalla, así como el posible rival de Velásquez, pero Psycho Clown, Pentagón Jr. y Texano Jr. hicieron acto de presencia para exigir una oportunidad.