Se preparan con víveres habitantes ante amenaza

Valle Hermoso, Tam.- Habitantes de esta ciudad prefirieron no confiarse y acudieron a los principales súper mercados para comprar víveres y enseres domésticos ante la amenaza de la tormenta tropical.

Fue desde la tarde del martes, que las tiendas dedicadas a la venta de artículos básicos para el hogar, registraron una mayor afluencia de clientes, la mayoría comprando "mandado" para tener suficiente.

"Por si sí o por si no, mejor vine a comprar suficiente mandado para tener en la casa, si no hay escuelas o trabajo a causa de las lluvias ya no tendré que salir a la calle", dijo un habitante de la Colonia San Francisco, quién solo se identificó como Artemio.

Empleados de un centro comercial ubicado en la brecha 122 con carretera 82, dijeron a este medio que fueron más las personas que llegaron a comprar comestibles en los últimos días, esto comparado con la presencia regular de clientes que llegan a ese negocio.