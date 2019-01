Se prepara TNT para transmitir las nominaciones al Oscar

México.

La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas anunciará este martes a los nominados a la edición 91 de los Premios Oscar, que reconocen lo mejor del Séptimo Arte en 2018.

A partir de las 07:17 horas, la señal TNT transmitirá la ceremonia de anuncio de los nominados que buscarán el reconocimiento a la mejor película, así como a los actores y actrices de actuaciones más brillantes.

También reconce a los directores de mejor trabajo artístico y una serie de premios técnicos para aquellos que hacen posible la magia del cine.

Será el momento para que cintas como "Bohemian Raphsody", "Roma", del mexicano Alfonso Cuarón, "Green Book", "A Star is Born", "Blackklansman", "The favourite", "Vice" y "The Wife", entre otras, ratifiquen los galardones obtenidos durante la temporada de premios.

Además de las nominaciones, TNT transmitirá el 24 de febrero próximo la ceremonia de los premios Oscar en vivo desde Los Ángeles para toda Latinoamérica.

La emisión contará con la alfombra roja a cargo de los presentadores del canal, Axel Kuschevatzky y Liza Echeverría, quienes entrevistarán a las celebridades de Hollywood.

Las nominaciones al Oscar 2019 se realizarán este martes 22 de enero, y Kumail Nanjiani y Tracee Ellis Ross serán los encargados de encabezar la gala.