Se prepara para la Liga Invernal

El zurdo de Reynosa, Marcelo Martínez, se prepara para encarar su cuarta temporada con los Naranjeros de Hermosillo en la liga invernal.

"Hemos platicado vía zoom con los dirigentes de Kansas (novena de MLB a la cual pertenece) y nos recomendaron que los que podamos jugar en invierno pues lo aprovechemos, ellos quieren que nosotros estemos jugando ya que a comparación de años anteriores no hemos estado activos, necesito lanzar a buen nivel y por eso estoy acá", explicó el pelotero que recién cumplió los 24 años de edad.

En febrero estuvo en Arizona participando en el Spring Training de Kansas. De pronto la pandemia cambió los planes de toda la organización, el panorama no era nada alentador para los beisbolistas de las ligas menores así que decidió adelantar su viaje a Hermosillo, en donde lleva varios meses entrenando por su cuenta.

"Me he sentido muy bien gracias a Dios, estoy sano que es lo primordial, en buena condición físicamente, pues hay que seguir preparándonos para buscar un mejor lugar con el equipo de Naranjeros", comentó el jugador fronterizo.

Martínez busca un rol protagónico con la novena de Hermosillo y por eso trabaja horas extras en perfeccionar sus lanzamientos.

"He trabajado mucho en la curva, en tratar de que tenga una buena rotación ese pitcheo, la recta la mantenemos en 89 y 90 millas, el objetivo es estar siempre bien en la zona", indicó.

El tamaulipeco ha sido paciente y sabe que para llegar a las Grandes Ligas tendrá que estar impecable arriba de la loma.

"Tengo que hacer una buena temporada acá, yo estoy luchando para ganarme un lugar en la próxima pretemporada con el equipo de Grandes Ligas, ese sería el primer paso, es algo que no pasa de la noche a la mañana, hay un proceso para llegar y siento que voy por buen camino", aseguró.

Marcelo es recordado por aquella gran participación que tuvo en el 2009 con la Kelly representando a México en la Serie Mundial de Ligas Pequeñas. Él pudo cumplir un sueño que para muchos niños se derrumbó en este 2020 a causa del COVID-19.

"Muy triste y lamentable, para las ligas infantiles ir a Williamsport es con lo que estas soñando, lo que más quieres para representar a tu país, pero son cosas que uno no controla, no solamente en el ámbito del beisbol sino en todos los deportes el COVID-19 afectó mucho, a esos niños de categoría Pequeña yo les diría que ese no es el final, tal vez se esfumó un sueño pero pueden lograr muchas otras cosas a futuro, manténganse enfocados y entrenando duro", finalizó.