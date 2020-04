Se prepara Joel para lo que venga

El entrenamiento diario es vital para los atletas de alto rendimiento y más para uno como Joel Rodríguez, que se dedica a correr distancias extremas (50 y 100 kilómetros). Pero en esta contingencia sanitaria sus piernas han tenido que permanecer quietas.

El futuro es incierto para el ultramaratonista reynosense, quien ha visto como se han ido cancelando la mayoría de eventos internacionales en los que pensaba competir en este año. Solamente el Mundial de 100 kilómetros de Jordania se mantiene en duda, es por eso que trata de mantenerse en forma.

"No ha sido tan difícil el no poder salir a entrenar porque desde que comenzó esto del coronavirus todos los eventos en Europa han sido cancelados, del mundial aún no nos dicen nada porque es hasta finales de noviembre, pero sin eventos previos será complicado así que por ahora más vale pensar en nuestra salud", explicó.

"Hay que esperar a que pase esto y entonces seguir preparándose de buena forma para lo que venga. En estos momentos a final de cuentas lo más importante es cuidarte, cuidar de nuestra familia y de toda la comunidad en general para que esto pueda terminar pronto", agregó.

El ganador del Premio Municipal del Deporte 2019 invitó a la población a no hacer caso omiso de la campaña Quédate En Casa.

"A la comunidad de Reynosa pues recomendar que solamente salgan para las cosas necesarias, en lo personal sigo trabajando, hay muchas personas que tienen que salir pero no por diversión, los que no tienen esa necesidad pues hagan caso de quedarse en casa y aprovechen el tiempo en leer, estudiar, o ejercitarse dentro de su hogar", finalizó.