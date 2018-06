Se prepara para ´Hello Dolly´

Ciudad de México

¿Nerviosa? "¡Claro!", dice Daniela Romo al hablar del musical "Hello Dolly", que protagonizará a partir de octubre próximo.

Por su cabeza pasan los nombres de quienes han interpretado a la chica que intenta enamorar a un hombre adinerado, que en esta ocasión será personificado por Jesús Ochoa.

Libertad Lamarque (Ansiedad y Escuela de música) y Silvia Pinal (Mujer, casos de la vida real) los tiene como antecedentes.

"Todas la Dollys que he visto y revisado son grandes y espero llenarla; ¡nerviosa siempre!, pero el que da después de tantos años: es el de la responsabilidad, no el de estar empezando y no saber cómo resolver algo, sino el de hacerlo bien", expresa.

Producida por Tina Galindo y Morris Gilbert se montará en el escenario del Teatro Insurgentes en una versión actualizada, señala la intérprete de "Celos".