Se postula para alcalde ...y lo detiene la Policía

Mercedes, Texas.- El detenido luego de salir de la reunión con el ayuntamiento de Mercedes, Texas, señala que los hechos ocurrieron debido a cuestiones políticas, ya que está postulado como aspirante a la alcaldía de la ciudad.

El arresto de Israel Coronado se produjo una semana después de que anunció su candidatura a la alcaldía de Mercedes en 2020. Coronado está siendo acusado de perturbar una reunión de la ciudad que tuvo lugar el 17 de septiembre cuando otras cuatro personas fueron arrestadas por el mismo cargo.

La abogada activista, Tania Ramírez, dice que esto no es común. "No había visto estos cargos. Nunca los he visto".

Ramírez agrega que la orden de arresto emitida por Coronado no fue firmada por el juez de la ciudad, Juan Álvarez. Aunque la orden escrita no fue ilegal, sí la encuentran sospechosa.

"Creo que esa es la situación a la que nos enfrentamos en este momento. El Sr. Coronado sí anunció que se postula para alcalde la semana pasada y que lo arrestaron el martes", señaló.

Durante la lectura de cargos, Ramírez exigió que el investigador le proporcione una copia de la orden para determinar cuándo fue emitida y por qué fue firmada por el juez del distrito 1 del condado de Hidalgo, Gilbert Sáenz.

"Si esto se debe a la compra de formularios, me gustaría que el PD lo explique".

La esposa de Coronado dice que la situación no impedirá que su esposo se postule para un cargo.

"Esto solo le ha dado más combustible. Ahora ha sido testigo de sí mismo, la injusticia, el abuso de poder, las represalias y la simulación política. Lo que sea, lo han hecho. Lo están haciendo ".

Varios residentes de Mercedes estaban en la corte para apoyar a Coronado. Creen que su arresto fue una forma de injusticia. "Quieren poner a Israel como un criminal y calumniarlo como lo han hecho con otras personas en el pasado". Justo después de que anunció su candidatura.

"La pregunta obvia es, ¿por qué ahora? Simplemente informa de su candidatura para la alcaldía. Vamos a conectar los puntos porque de eso se trata.

Todavía no hay declaraciones del jefe de policía, Dagoberto Chávez, quien también es el asistente del administrador de la ciudad sobre por qué esperaron hasta ahora para arrestar a Coronado.