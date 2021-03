Se ponen creativos

Así como él, todos los deportistas mexicanos clasificados a los Juegos Olímpicos nipones y los que aún buscan su pase tuvieron que ser ingeniosos y habilitar sus hogares y patios para poder entrenar durante la contingencia sanitaria y mantenerse física y técnicamente lo mejor posible.

El cierre del Centro Deportivo Olímpico Mexicano (CDOM), el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos y Alto Rendimiento (CNAR) y de prácticamente todas las instalaciones para entrenar en los estados del País obligó a los seleccionados nacionales a trabajar de forma distinta, siendo, quizá, aquellos exponentes de deportes de contacto los que más padecieron al tener que practicar solos para evitar contagios.

La mayoría recurrió a sus familias y ahorros para adaptar los espacios en los que se vieron obligados a entrenar. Algunos recibieron el apoyo de sus respectivas federaciones nacionales o de los Institutos del deporte de sus estados de origen.

EDSON RAMÍREZ; TIRANDO EN LA SALA

El subcampeón del rifle de aire en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, Edson Ramírez, afinó la puntería literalmente desde la sala de su casa, donde instaló un simulador para poder entrenar y mantener la técnica con la mira puesta en su debut en unos Juegos Olímpicos, en Tokio 2020.

"No pude continuar mis entrenamientos en las fosas de tiro y en mi casa entrené la técnica e hice preparación física y mental. Adapté un espacio en la sala de mi casa para hacer posición y simular el tiro", dijo Edson respecto a sus entrenamientos solo en plena pandemia, con el apoyo total de sus padres.

"Es un sentimiento bastante padre volver a mi cancha acá en Saltillo y es muy bonito retomar con normalidad, entre comillas, los entrenamientos. Si bien es cierto se empieza desde cero, hay que iniciar el ciclo (de entrenamientos) desde el principio, pero es mucho mejor que hacerlo en casa solo y sin ayuda de mi entrenador (Blas Ruiz)", expuso respecto a la reapertura de las instalaciones en su estado en el último trimestre del año pasado.

ALEJANDRA VALENCIA; FLECHAZOS EN EL PATIO

Tener una casa con bastante terreno libre le permitió a la arquera Alejandra Valencia, clasificada a Tokio 2020, entrenar en su natal Hermosillo en condiciones similares a las que entrena en el CNAR o el CDOM en la Ciudad de México.

De esta forma, la cuarto lugar olímpico en Río 2016 ha podido mantener la precisión en sus disparos y, al mismo tiempo, ocupar el tiempo haciendo actividad física y no pensar tanto en la pandemia.

"El entrenador nos pidió mantenernos activos, no con el entrenamiento como es, porque eso no se puede. Cada quien nos fuimos a nuestras casas y con nuestras posibilidades hacer el entrenamiento que se podía. En mi caso, yo si puedo tirar los 70 metros aquí en mi casa y es lo que he hecho desde que empezó todo este show", detalló la arquera.

"Yo ya tenía pacas, porque entrenaba los fines de semana o cuando estaba aquí, en una casa fuera de Hermosillo, que es donde me estoy quedando", añadió Valencia, quien buscará en junio la plaza por equipos junto con Aída Román, Ana Paula Vázquez y Valentina Vázquez.

MARÍA ESPINOZA; PATADAS SIN RESPUESTA

La preseleccionada olímpica en taekwondo María Espinoza pudo entrenar sin mayores problemas gracias a que tenía una instalación específica para su deporte en Querétaro, donde también estaba su ex compañera de Selección Janet Alegría, quien es entrenadora de la selección paralímpica.

La triple medallista olímpica aún debe ganar su lugar para Tokio 2020 derrotando a Briseida Acosta en la evaluación técnica programada, tentativamente, para fines de mayo. Recién estuvo concentrada en Guadalajara con la Selección nacional y reaparecerá en competencias internacionales en el Abierto de Sofía, Bulgaria, el 6 y 7 de marzo.

"Adapté un área de taekwondo en Querétaro, en una escuela que estoy empezando a montar. Traje equipo y un piso y así me puse a entrenar, con dos horarios al día y adaptándome", expuso María.

Por tratarse de un deporte de contacto, en el que se deben realizar muchos combates para afinar la técnica de patada, María reconoció que le costó trabajo entrenar prácticamente sola.

"Cuando fui viendo que esto se iba alargando se fue replanteando tanto el aspecto físico como el técnico y ver cómo desarrollar las cosas en casa porque no estoy frente a un compañero haciendo táctico o combate".

JUAN IGNACIO PÉREZ; EXTRAÑANDO EL MAR

España se convirtió en el campamento base del velerista Juan Ignacio Pérez, seleccionado olímpico en la clase Finn, pues la contingencia sanitaria global inició justo cuando él estaba concentrado en el Club Náutico de Valencia.

En ese lugar, donde por lo menos tres meses no pudo salir al mar, se mantuvo activo físicamente y revisando videos de sus competencias para afinar la técnica y conviviendo con otros veleristas alojados en el complejo que sirve como centro de alto rendimiento para españoles y extranjeros.

"Si no tienes mar y un barco no se puede hacer mucho, lo que hemos estado haciendo es entrenar físico. Perdí mucho por estar sin poder tocar mi barco, poder navegar, y sí va a ser difícil retomar el nivel, pero, si tienes un buen entrenador y un buen psicólogo deportivo, creo que sí se puede salir adelante", dijo Pérez en mayo de 2020.

"Me costó mucho no navegar, es como si te quitaran lo más preciado que tienes, el no poder competir y entrenar con mis compañeros. Esa sensación de no poder hacer lo que más te gusta fue durísimo", admitió el velerista hace unos días.