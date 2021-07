Se ponen ´animados´

"Siempre quise hacer doblaje, era algo que me faltaba, es muy divertido y entretenido , pero algo que es increíble y que no pensamos muchos, es que mi voz se va a quedar ahí para toda la vida, cuando en un futuro las nuevas generaciones se pregunten quién hacía la voz de Frank, espero que alguien les pueda decir que yo, porque eso para mí es un honor", comentó Mauricio Castillo, quien desde la primera entrega de "Hotel Transylvania " ha dado voz a Frankenstein.

UN LOGRO

A sus 74 años de edad, el comentarista de espectáculos Pedro Sola está viviendo su momento de popularidad en un sector de la población que no es el suyo y este trabajo de doblaje viene a coronar este logro.

"Cuando empecé en ´Ventaneando´ a la gente que le gustaba mi trabajo eran señoras y uno que otro señor, pero los jovencitos no, pero después con el Internet donde todo queda grabado, como cuando me equivoqué con la mayonesa, o me comí la mosca, o me di un sentón, ahora a niños y jóvenes les gusta mi trabajo".

Pedro Sola explicó que su único acercamiento al doblaje fue a través de Vanessa Acosta, quien dio voz a "Sabrina, la bruja adolescente", a quien una vez acompañó en una sesión de doblaje y quedó sorprendido con este arte, como él lo define.

"Es increíble cómo a través de la computadora ajustan las frases para que queden exactamente con el lip sync (sincronía de labios) de las caricaturas, a mí me impactó la primera vez y me siento muy honrado que me hayan invitado hacer esto una vez más", expresó Sola.

ESTRENA EN SEPTIEMBRE

En esta cuarta y última entrega de "Hotel Transylvania", que se estrenará en septiembre, el conductor vuelve a dar vida al doctor Van Helsing, quien esta vez es un robot que crea una máquina que convierte a los monstruos en humanos.

"El personaje de Van Helsing es fantástico y más con la voz que yo hago, con un marcado acento alemán, porque si lo escuchas en inglés es un anciano cascarrabias, aún así yo no le cambiaría nada porque está muy bien definido".

Lo mismo le pasa al también director Mauricio Castillo con Frank, papel que conoce muy bien, pero esta vez tendrá un cambio de personalidad, lo cual significa un reto para él.

"Le tengo mucho cariño a esta saga, porque además no pensé que iba a tener cuatro películas, lo cual es maravilloso, me encanta tener este récord; además Frank es un personaje adorable, es grandote, torpe pero con un corazón enorme, puedo tener 70 años y si siguiera este papel lo haría", dijo Mauricio Castillo.

Pero lo mejor de todo para Castillo es que trabajar en esta rama de la actuación le permite estar activo haciendo lo que ama, y llegar a las nuevas generaciones es un plus.