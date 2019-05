Se pone sus "moños"

Ciudad de México.

El cantante César Costa, quien entre 1987 y 1994 sobresalió en la serie de televisión "Papá soltero", regresará a su faceta como actor solo si le ofrecen proyectos de calidad que promuevan valores.

Me encantará hacer televisión abierta, pero las cosas que me han propuesto no son muy de mi agrado y no creo que pueda ser muy útil ahí, no es el tono que he manejado", explicó.

El intérprete de éxitos musicales como "Chica mala" y "Besos por teléfono" indicó a la prensa que busca algo que deje un mensaje positivo.

LA MISMA LÍNEA

Que siga con la línea que he tenido durante toda mi vida, con los mismos valores. Por eso sigo en Unicef como embajador, porque me interesa el respeto a la familia y no por eso el proyecto dejará de ser divertido".

Respecto al musical "Abuelo soltero" informó que continúa trabajando en el guion. Gerardo Quiroz, Luis Mario Quiroz, José Luis Cordero "Pocholo" y él están confirmados como parte del elenco.

César Costa espera que los compromisos musicales de Edith Márquez también le permitan participar en su papel de "Alejandra".