Se pone sensible

Jennifer Garner sorprendió a sus fans y seguidores de Instagram al subir un video en el cual la actriz se encuentra llorando, afortunadamente sus lágrimas no eran por algo grave, sino porque la serie que disfrutaba con sus hijos, llegó a su fin.

La protagonista de "Elektra" confesó que durante la cuarentena sus hijos y ella comenzaron a ver "The Office" una serie estadounidense que narra el día a día de unos oficinistas, ella y sus hijos veían un capítulo por día y al darse cuenta que la habían terminado, Jennifer no pudo contener las lágrimas.

AFECTADOS POR FINAL

"Mis hijos y yo hemos pasado meses apilados en el sofá trabajando en ´cómo comportarse como adultos´, también conocido como #TheOffice. Aparentemente somos personas sensibles, el final nos afectó bastante. Cuando me di cuenta de que accidentalmente había filmado mi testimonio de despedida en cámara lenta, me di cuenta: tu lunes también podría necesitar esto", escribió en la descripción del video.

El video que cuenta con más de 3 millones y medio de reproducciones ha hecho que los seguidores de Garner se identifiquen con ella, ya que en los comentarios mucha gente expresa que se identifica en lo absoluto con la actriz.

"Pensé que era la única persona que lloraba al terminar una serie, ya me di cuenta que no". "Es horrible terminar una serie que te gusta mucho y más si se acaba de estrenar". "Al fin me siento identificada con alguien, yo también lloro cuando termino serie jaja", se lee.

Algo que caracteriza a Jennifer es su forma de ver la vida y de tomar las cosas, al finalizar el video se muestra cómo entre tantas lágrimas, Garner también se ríe de la situación, y es que en ocasiones pasadas ha expresado que reír y llorar de uno mismo es sano.