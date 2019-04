Se pone romántica

Ciudad de México.

Jennifer Lopez protagonizará la comedia romántica Marry Me, informó ayer en Twitter la productora y distribuidora de cine STX Entertainment.

Lopez, quien cumplirá 50 años en julio, extenderá así su relación profesional con STX Entertainment, compañía con la que estrenó el año pasado la comedia Second Act, cuyo elenco incluía a Vanessa Hudgens, Leah Remini y Milo Ventimiglia.

PRIMERO HUSTLERS

Además, la estrella está ahora rodando, también bajo el paraguas de STX Entertainment, la cinta Hustlers, en la que está acompañada por Constance Wu, Julia Stiles, Lili Reinhart y la rapera de origen dominicano Cardi B, quien debutará en el cine con esta película.

Según los detalles divulgados este lunes por medios estadounidenses, Marry Me contará con la dirección de Kat Coiro, que recientemente ha trabajado como realizadora en series como It's Always Sunny in Philadelphia, Shameless, Modern Family y Mozart in the Jungle.

John Rogers, Tami Sagher y Harper Dill firmarán el guión de esta película que adaptará la novela gráfica homónima de Bobby Crosby.

Concebida, según sus responsables, como un cruce entre Notting Hill (1999) y La Propuesta (2009), Marry Me narrará la historia de una estrella del pop (Lopez) que, minutos antes de casarse en un gran estadio con su pareja, descubre que éste le está siendo infiel.

En ese momento de crisis, la cantante elige al azar a un profesor de matemáticas que se encuentra entre el público y le pide que se case con él, una alocada, en principio, historia de amor que posteriormente les llevará a reflexionar sobre las relaciones y el destino en el amor.

GALÁN EN NEGOCIACIONES

>Owen Wilson está en negociaciones para ser el estelar masculino y así compartir con Jennifer Lopez, una de las estrellas latinas más importantes de Hollywood desde hace años, quien figurará también como productora en este proyecto.