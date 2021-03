Se pone primera dosis

Sharon Stone publicó una imagen en Instagram recibiendo la primera dosis de la vacuna contra coronavirus en Estados Unidos.

"Recibí mi primera vacuna. Gracias a @coreresponse / Carbon Health. Fue fácil conseguir una cita ", comentó Stone en la publicación.

La protagonista de Bajos Instintos se muestra en la foto con un cubrebocas tejido, y una chamarra negra, con un semblante contento, al aire libre.

Como defensora de la concientización sobre el coronavirus durante el año pasado, Stone constantemente invita a las personas a utilizar todas las medidas de seguridad contra el virus.

Stone también ha promocionado su libro de memorias , "The Beauty of Living Twice" , que llegará a las librerías el 30 de marzo.