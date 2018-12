Se pone navideño

Ciudad de México

A un día del estreno de "Spiderman: Un nuevo universo" y como regalo de Navidad para los fanáticos, Sony Pictures presentó "A very Spidey Christmas", un álbum conformado por villancicos interpretados por los actores de doblaje de la película.

Ten una muy arácnida Navidad. Sumérgete en el espíritu navideño con el álbum por excelencia del Universo Araña", publicó la compañía en su cuenta de Twitter.

El álbum digital se conforma de cinco villancicos, que son interpretados por el elenco que prestó su voz a los personajes. Los actores Shameik Moore ("Miles Morales") y Jake Johnson ("Peter Parker"), entre otros, interpretaron temas como "Joy to the world".

Además de "Spidey-Bells" (A hero´s lament), "Up on the house top" y "The night before Christmas 1967 (Spoken Word)".

El disco se lanzó a un día del estreno de "Spider-Man: un nuevo universo", la nueva cinta animada que presentará seis versiones del superhéroe en un universo alterno.

Está disponible en las plataformas digitales de música. La cinta, basada en los comics de Marvel, llegará a las salas de cine mexicanas este martes 25 de diciembre.