Se pone navideña

La ex conejita y modelo canadiense se dejó penetrar por el espíritu de la temporada decembrina, así que sacó del armario su sexy disfraz de reno para posar junto a su tradicional pino.

Como ya siente que la cosquillita le llega hasta el fondo, Khloe Terae no aguantó las ganas de ponerse en modo Navidad.

"Ahora sí que me hace cosquillitas el corazón porque ya me entró el espíritu de la Navidad y quiero compartirlo con todos mis chicos que me han apoyado durante este año, así que les regalo estas imágenes para que tengan unas calientes fiestas de esta maravillosa temporada", expresó la modelo en sus redes sociales.

Khloe pidió también a sus seguidores abrir sus corazones para recibir amor y felicidad y compartir con la gente buenos deseos.

"No olviden dejarse querer y portarse bien para que Santa los llene de bendiciones y buena ventura", agregó la canadiense, quien también recibió felicitaciones y buenos deseos de sus miles de seguidores.