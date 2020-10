Se pone Natti Natasha 'brava' como productora

Cd. de México

También ha destacado por su belleza y sensualidad. Sus publicaciones en traje de baño, en redes sociales, generan miles de comentarios de sus seguidores. Pero la dominicana, en el fondo, quiere, a través de sus canciones y su trabajo, ser una voz para las mujeres. Lo hizo con "Me Estás Matando", tema en el que señalaba el maltrato a la mujer, y lo repitió con "Que Mal te Fue", diatriba contra las infidelidades. Ahora, lleva más allá sus intenciones y debuta como productora ejecutiva de la serie Bravas, que conjuga la música urbana con la temática de violencia de género.

"Siempre he tratado de ser una voz para las mujeres, y (le gusta) saber que con Bravas, el mundo, las personas que la vayan a poder disfrutar y poder ver, se van a conectar, van a entender que en esta serie de ficción hay muchas realidades", comparte en entrevista. Hoy, aquella niña, que a los ocho años ingresó a la Escuela de Bellas Artes para perseguir su sueño de ser artista, siente el peso de ser figura pública. Sabe que, a veces, sólo se necesita de la confianza y apoyo de alguien, como el que Don Omar le brindó, para que las cosas puedan tomar un rumbo diferente. "Siento que la música, las letras, hablan de historias vividas, no solamente mías, sino de personas a mi alrededor y de la vida en su totalidad. "Así que siento como mujer, como persona, total responsabilidad para hablar de temas que puedan contribuir y ayudar a las mismas personas que están conectadas conmigo todo el tiempo y que pasan por todo tipo de situaciones". Natti, la productora Bravas, que estrena mañana por YouTube, es la historia de tres amigas, Mila (Audri Nix), Roja (Nohemy) y Ashley (Amanda Antonella), quienes quieren transformar sus complicadas vidas por medio de la música urbana. Las primeras dos formarán el grupo La Milagrosa y, con la ayuda de la tercera tratarán de hacerse de fama y fortuna. No obstante, tras la desaparición de una de sus amigas, su música se convertirá en el grito de alerta ante la creciente ola de violencia contra la mujer.

La trama de esta producción de Cinema Giants, el estudio del afamado director Jessy Terrero, llamó la atención de Natti, y fue así como se dio su debut como productora ejecutiva. "Bravas es algo con lo que me identifico, porque son chicas que están luchando por lo que quieren, tienen complicaciones cada una y habla desde el punto de vista de una mujer tratando de lograr triunfar en el mundo de la música urbana". El proyecto, que también estará disponible a través del canal oficial de Natti, cuenta con la colaboración de otros exponentes del género, como Wisin, De La Ghetto y Darkiel. La intérprete de "Criminal", "Sin Pijama" y "No me Acuerdo" tiene una participación especial en el show. Sobre la trama, en cuyo guion no tuvo una injerencia directa, afirma que que retrata lo que muchas mujeres viven cuando desean una carrera en el género urbano. "Cada chica, cada persona en el mundo tiene sus propias complicaciones.

"Fue interesante para mí ver cómo se desarrollaba, cómo cada una, de una manera u otra, las vías que tomaban, independientemente de lo que estaban pasando, tomaban la decisión correcta y seguían luchando por lo que querían". Alista disco Nominada a los Billboard Latin Music Awards en las últimas dos ediciones, la artista prepara su próxima producción, tras el lanzamiento de Illuminatti, en 2019. Durante la pandemia ha dado a sus seguidores algunas pruebas de lo que estará en su nuevo disco, sin fecha por ahora, como "Que Mal te Fue", además de colaborar con Zion & Lennox en "Te Mueves". "Hay muchas canciones que estoy loca por que las escuchen, tanto con la música, como con lo visual", dice. "Va a ser un álbum con colaboraciones que siempre he querido hacer y, pues, diversidad. Saben que siempre me gusta jugar con la música. Siento que es un momento en donde estaré tocando muchos géneros diferentes".