Se pone muy ruda

Ana de la Reguera no entiende la fascinación que algunas personas sienten por las armas, pero como actriz debe aprender de todo y en sus dos próximos proyectos, aceptó las balas como parte de ella.

Hace tres meses concluyó la más reciente entrega de "La purga", saga que toma como base que, una noche al año, las autoridades y servicios médicos federales cierran, dejando que los mismos ciudadanos se maten entre sí, para así bajar índices de población.

UNA FIERA

En mayo se le verá como una fiera cazazombis en "Army of the dead", bajo la mano de Zack Snyder, realizador de "300" y "La liga de la justicia", y al lado de Dave Bautista, estelar en "Guardianes de la galaxia". "Las armas no me gustan, de hecho cuando, en diciembre, hicimos algunos reshoots (escenas nuevas) para ´La purga´, ya no me acordaba de nada, de cómo agarrar la pistola", recuerda.

"Con Zack es más divertido, era como estar en un videojuego, ver diario a un zombi nuevo, pero cuando iniciaba decía ´uf, qué es esto´, no era algo a lo que estaba acostumbrada, usar armas", agrega.

CAZADORA DE ZOMBIS

"Me ponen más alta, con un cuerpazo, sin arrugas y el cabello siempre bonito", dice bromista De la Reguera, al recordar la imagen que vio de ella misma en animación, como cazadora de zombis.

Ella es la representante mexicana en el universo que construye Snyder, en el que los zombis azotan a la Tierra.

La animación es una serie que completará al largometraje de acción viva "Army of the dead", producción en la que Ana forma parte de un grupo de asaltantes, que se topan con estos seres en Las Vegas.

"Y el personaje de la serie se ver mejor que el real, tendrá mi voz", comenta la actriz.

"Zack es una persona muy visual, para la película él mismo estaba operando la cámara, así que era tenerlo todo el día al lado; como director es relajado, actoralmente no se mete mucho con nosotros, confía en lo que hacemos y no hace ensayos, aunque sí entrenamiento con las armas".

DE ESTrENO EN CINE

"Army of the dead" se filmó en 2019, pero debido a los efectos visuales su lanzamiento se verá hasta este año.

Después de ello, la actriz se sumó al set de "The forever purge" para interpretar a una exintegrante de las autodefensas mexicanas, pero que en Estados Unidos intenta tener otra vida.

Su personaje está casado con otro mexicano (Tenoch Huerta), con quien tiene que defenderse de grupos que intentan acabar con ambos.

"De los dos yo soy la más fuerte, pero él es bueno para las escenas de acción", cuenta entre risas. "Pero lo más importante es que ahora los mexicanos somos los protagonistas".

"The forever purge" es la quinta entrega de la saga.