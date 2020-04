Se pone muy creativo

Varias de sus canciones hablan de su ansiedad, pero el multiinstrumentista Elliot Moss confiesa que la mejor forma de lidiar con el confinamiento por el Covid-19 es creando música.

Para él, quien tuvo que cancelar su gira y varias fechas en México por la crisis, la música es terapia y de un encierro puede salir belleza.

"Creo que encapsular tus emociones, sentimientos, en una canción colabora al bienestar de tu psique. Muchas veces tienes cosas en la cabeza que dan vueltas y vueltas, pero una canción tiene un inicio y un final. A mí me sirve para superar cosas.

"Estoy trabajando en mi próxima producción prácticamente a diario. No sé cuándo vaya a salir, pero está prácticamente lista. Me emociona que todo esté fluyendo. Estos días también haré algunos DJ sets en streaming y algunas master class", explica, en entrevista telefónica.

De 26 años, el neoyorquino iba a presentarse el mes pasado en Monterrey (Festival Pa´l Norte), Guadalajara (Foro Bismarck) y CDMX (Hellow Fest), y no poder hacerlo le dejó un mal sabor de boca.

"Les quiero agradecer por ser tan increíbles. Siempre me he sentido increíblemente honrado por mi público mexicano. Los shows que he dado en México han sido de los más memorables de mi vida. Imagino que será lo mismo cuando vaya allá a finales de año", expresa el compositor y productor.

Incansable, recientemente se dio a la tarea de armar una playlist para escuchar en cuarentena, cuya liga se puede encontrar en sus redes sociales y donde lo mismo caben St Vincent ("Digital Witness") que Thom Yorke ("Dawn Chorus"), Billie Eilish ("When the Party´s Over") y David Byrne ("Everybody´s Coming to My House").

"Al inicio sólo trataba de ser divertido. Me paseaba por la habitación y pensaba qué poner. Pero al estar a solas, a oscuras, me llegaron esas canciones. Reflejaban un poco cómo me sentía".

Actualmente, aun desde su reclusión, Moss promueve A Change in Diet (The Remixes), una serie de reversiones de temas de su más reciente álbum, editado a inicios de 202