Se pone muy argentina

"Tengo una debilidad a ciertas formas musicales, armonías y melodías que me tocan y conmueven. La música argentina tiene muchísimo de eso", destacó la cantante en entrevista telefónica.

"Por supuesto que tienen canciones que forman parte del ´soundtrack´ personal de una generación completa a la que pertenezco. Lo único que pretendo con este disco es darle un lugar a compositores que son importantes y formaron parte de mi vida".

PRIMER SENCILLO

El primer sencillo del disco es "Mientes", un tema originalmente interpretado por Charly García y Pedro Aznar, a quienes Toussaint considera grandes maestros.

El álbum, que planea lanzar este año, se completará por otros nueve temas de cantautores como Gustavo Cerati, Luis Alberto Spinetta y Fito Páez. Este último es responsable de una de las composiciones más significativas en la vida de la cantante, quien prefiere dejar la canción como sorpresa.

"Ya he grabado cosas de Fito, como ´Yo Vengo A Ofrecer Mi Corazón´, con Betsy Pecanins, pero hay una canción que me acompañó durante muchísimos años. Fue muy claro que ese tema que me había acercado a él era el que tenía que incluir", recordó.

Pese a ser un disco compuesto desde la admiración, la intérprete de "La Carretera" trató de alejarse de las versiones originales al grado de que una vez seleccionadas, no volvió a escucharlas.

"A la hora de estar grabando enfrente del micrófono traté de que mi corazón me guiara por el camino que debía de ser para hacer una versión personal de un tema y de música que es fundamental en mi historia", compartió.

JUNTO A SU HIJO

El proceso iniciado en 2017 se materializó dos años después, cuando la cantautora viajó a Argentina a grabar con el productor Tweety González. Su hijo, el baterista Julián Andre, fue el único mexicano que la acompañó.

Andre fue productor, co-compositor y arreglista en su disco del año pasado, Cromático, y aunque en este álbum sólo fungió como baterista, estuvo muy cercano al universo de su madre durante todo el proceso.

La artista recuerda paseos por Buenos Aires, donde le compartía lo que significaban esos temas en su vida y la importancia que tuvieron para una generación.

También rememora escapadas juntos a conciertos de bandas nuevas, recomendadas por Tweety.