Se pone ´gallito´ con la Policía

La detención se registró a las 05:15 horas en la zona centro por los uniformados estatales que realizaban rondines de vigilancia por el primer cuadro de la ciudad percatándose que el ahora detenido se encontraba caminando escandalizando en la vía pública e ingiriendo bebidas alcohólicas, por lo que le marcaron el alto.

En ese momento la persona alcoholizada comenzó a amenazarlos e insultarlos con palabras altisonantes, por tal motivo procedieron con el arresto correspondiente trasladándolo a la delegación de seguridad pública donde el sujeto se puso más agresivo con los oficiales y médico en turno, negándose a brindar datos personales en caso de ser buscado por familiares o amigos que fueran en su búsqueda o a solicitar información.

El sujeto detenido fue identificado horas más tarde como Ernesto Vázquez, de oficio estilista, por una amiga que acudió a solicitar información por las personas detenidas debido que no había llegado a la casa a dormir y no contestaba el celular, por lo que le permitieron ingresar debido a la persona que no brindó información siendo ésta la que ella buscaba.