Se pone en modo urbano

Guadalajara, Jalisco.

Margarita "La Diosa de la Cumbia" y también conocida como "La Colombiana más Mexicana" tras haber obtenido la ciudadanía de este País en 2018, no pierde la alegría ni el buen ánimo aún en tiempos difíciles.

Pues aunque aislada la mayor parte del tiempo en su casa en Ciudad de México, la artista disfruta cada día de las pequeñas cosas, y eso sí, sin dejar de lado la creatividad y el trabajo.

Durante estos meses de pandemia, la intérprete se ha dado tiempo para todo; en lo laboral recién lanzó una nueva versión de "Mi Bombón", éxito guapachosos que se popularizó en 2003, pero en esta ocasión se trata una fusión entre la cumbia y lo urbano.

"Me gusta de pronto dar una refrescada a temas que han gustado. Esta cumbia urbana quedó padrísima y creo que va a gustar a chicos y grandes. Durante estos meses he grabado ya varias canciones.

"Algunas son versiones en cumbia urbana, pero eso no significa que ya me voy a quedar ahí, sigo siendo la ´Diosa de la Cumbia´; por otro lado también he disfruta mucho del ocio, hasta me aventé todas las series de las plataformas", platicó la artista de 60 años.

DESPIDE 2020

La nueva versión de "Mi Bombón" se encuentra disponible en plataformas digitales junto con su respectivo videoclip.

Margarita adelantó además que este mes saldrá otra de las melodías que ha trabajado durante la pandemia, pero sus fans tendrán que estar al pendiente de cuál se trata, pues no ahondó en detalles.

El año pasado "La Diosa de la Cumbia" puso a bailar a más de 20 mil personas en la Glorieta de la Palma, en Ciudad de México, para recibir el 2020; dosis de alegría que volverá a aplicar para estas fiestas.

Solo que espera que más personas se puedan sumar al jolgorio, pues su espectáculo será por streaming.

La cita es el 31 de diciembre, a las 22:00 horas, por Cinépolis Klic, evento que podrá verse simultáneamente en Estados Unidos, Centro y Sudamérica y España.