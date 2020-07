Se pone al día La Gusana Ciega

Antes de la pandemia, los músicos de La Gusana Ciega para lo único que usaban una computadora era para grabar y editar canciones, pero de cuatro meses a la fecha han tenido que adaptarse al llamado home office.

Debido al resguardo domiciliario por el coronavirus, Daniel Gutiérrez (vocalista), Germán Arroyo (baterista) y Luis Ernesto Martínez, conocido también como Lu (bajista), de la única manera en la que se han podido ver es a través de videollamadas.

"Ahora nos vemos en pantallita, antes nos veíamos personalmente", comentó Germán, quien dijo que prefiere destacar las cosas positivas de este tiempo que vive la humanidad, que solo ver el lado negativo.

"Creo que han cambiado muchas cosas positivamente. Yo extraño muchísimo a mis compañeros de banda, estar con ellos en el escenario, en un cuarto de ensayo, pegarle a mis tambores, pero también creo que la dinámica ha sido positiva, hemos tenido otras formas de comunicación, de organización".

En su caso, detalló, ha aprendido a permanecer más tiempo sentado frente a la computadora.

Incluso desde casa organiza la oficina del grupo.

"Supongo que para mucha gente que trabaja en una oficina es normal, pero para un músico no lo es. Si yo me siento frente a computadora es para grabarme, para editar y hacer cosas creativas, no para ver un calendario, por lo menos yo no lo hacía antes y ahora lo hago", agregó el baterista.