Se pintan de azul por los maestros

Harlingen, Tx. - El 5 de octubre es el Día Mundial de los Maestros y no habrá duda de cuánto se aprecia a los maestros en Harlingen cuando varios emblemáticos edificios, públicos y privados se iluminen en azul.

Patrocinado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Día Mundial del Maestro es una celebración anual que honra las contribuciones de los maestros de todo el mundo. El tema de este año es "Maestros: liderar en crisis, reinventar el futuro".

Para conmemorar la ocasión, Harlingen se une a ciudades, universidades y empresas de todo Texas en la celebración Teachers Light the Way al iluminarse de azul para difundir inspiración y alegría durante este momento difícil. También será un recordatorio para los profesores de que sus esfuerzos diarios no pasan desapercibidos.

El alcalde, Chris Boswell dice que tomar parte en este esfuerzo no es más que un pequeño gesto por todo lo que los maestros han hecho y continúan haciendo frente al Covid-19.

"Estoy muy feliz de que nuestra Ciudad pueda reconocer de esta pequeña manera el gran trabajo y vital que nuestros maestros están haciendo en circunstancias excepcionalmente difíciles".

A partir de las 17:00 horas el lunes 5 de octubre, el Ayuntamiento de Harlingen y otros edificios públicos brillarán con orgullo en azul en honor a todos nuestros profesores activos y jubilados.