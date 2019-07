Se pierde Guillermo Ochoa debut del Standard

Standard de Lieja arrancará esta sábado la temporada 2019-2020 de la Pro League de Bélgica sin el portero mexicano Guillermo Ochoa, quien está lesionado y con su futuro incierto respecto a su continuidad en el club.

Standard visitará la cancha del Jan Breydelstadion al Círculo de Brujas en actividad de la jornada uno de la máxima categoría del balompié belga.



El estratega de Les Rouches, Michel Preud'homme, explicó en conferencia de prensa que Memo Ochoa no tendrá actividad en el inicio del certamen debido a que volvió lesionado de la pasada Copa Oro de la Concacaf en la que se coronó con el Tricolor.



"En la Final de la Copa Oro sufrió una lesión en el aductor, pero también tiene un problema en el tendón de Aquiles que ha empeorado. Todavía no he platicado con 'Memo' sobre su participación porque tengo que ocuparme del equipo que comenzará el partido este sábado", señaló el timonel.



Agregó que por el momento sigue contemplando en el plantel al guardameta jalisciense a pesar de que al término de la campaña anterior Ochoa manifestó su deseo de cambiar de equipo.



"Todos conocen las intenciones de Ochoa y estoy abierto a discutirlo si surge una solución, pero desde el momento en que un jugador está en mi grupo, cuento con él", manifestó Preud'homme.



Con la ausencia del mexicano, el entrenador al parecer apostará por el juvenil Arnaud Bodart, de 21 años de edad, debido a que el serbio Vanja Milinkovic-Savic no ha convencido del todo al técnico aunado a algunos fallos que tuvo en la pretemporada.



El veterano Jean-Francois Gillet, de 40 años de edad, es otra de las opciones para cubrir el arco del Standard de Lieja.