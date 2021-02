Se perfila como ganadora

Me complace decir que estoy en el proceso de personificar a (la ex Primera Dama de EU) Michelle Obama, una mujer admirable". Viola Davis, Actriz

AGRADECIDA

Noticia Relacionada Denuncia amenazas dirigente republicana

Apuntada en la lista de expertos en el rubro de Mejor Actriz, Mejor Actor (Chadwick Boseman) y Mejor Película, el largometraje le ha dado amplias satisfacciones a la respetada estrella.

"Siempre es muy dulce tener la atención por un trabajo, pero lo que más me emociona y me complace es que el filme está teniendo atención, que se está reconociendo el trabajo de un equipo.

"Además, siempre estaré presente para hacer filmes inclementes, de personajes históricos, que nos den enseñanza y nos hagan ver al pasado como una enseñanza. Por supuesto, ´este es uno de ellos. Para la comunidad (afroamericana) y para la sociedad en general, es un gran logro", dijo Davis.

NUEVOS PROYECTOS

Ganadora de un Óscar como Actriz de Reparto en Barreras, la también productora, de 55 años, externó, en una charla en el marco del Festival de Cine de Sundance, su deseo de continuar en la búsqueda de proyectos así de contundentes.

La actriz funge como productora ejecutiva de The First Lady, una serie hecha para ShowTime que se estrenará este año, además de que participará nuevamente como Amanda Waller en The Suicide Squad, que tiene fecha de salida para el próximo verano.

"Personajes hay, y los tenemos que buscar; historias existen, y debemos encontrarlas. Pienso que el panorama cada vez se va a abriendo hacia los obstáculos que existían antes, y también tenemos más opciones de distribución y exhibición.

PERSONIFICARÁ A MICHELLE OBAMA

"Me complace decir que estoy en el proceso de personificar a (la ex Primera Dama de EU) Michelle Obama, una mujer admirable, y qué podemos hablar de Ma Rainey, un talento indiscutible del que teníamos que contar su historia", apuntó.

Protagonista de filmes como Historias Cruzadas, Viudas y La Duda, Viola se ha posicionado como una de las mujeres más poderosas de la industria al ser reconocida por su labor por publicaciones como Time y Forbes.