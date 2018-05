Se perderá Paolo Guerrero el Mundial; es suspendido 14 meses

GINEBRA , SUIZA.— Perú no podrá contar con su capitán y goleador histórico Paolo Guerrero en la Copa del Mundo por el resultado positivo que dio en un control antidopaje.

El Tribunal de Arbitraje Deportivo falló el lunes a favor de la apelación presentada por la Agencia Mundial Antidopaje, que abogó por extender la sanción de seis meses que había impuesto la FIFA y que expiró este mes.

Guerrero deberá purgar un castigo de 14 meses, hasta enero, según el dictamen el TAS (las siglas en francés de la máxima instancia de arbitraje del deporte mundial). "Es la sanción apropiada... en vista del grado de responsabilidad del señor Guerrero", dijo el tribunal en un comunicado.

El atacante de 34 años se alistaba para liderar a Perú en su primera participación en un Mundial desde 1982. Perú enfrentará a Francia, Dinamarca y Australia en la fase de grupos.

Guerrero dio positivo por benzoilecgonina, un metabolito de cocaína, en un partido de las eliminatorias mundialistas ante Argentina en octubre. El reglamento antidopaje prohíbe el consumo de cocaína durante el periodo de competición del deportista, aunque no fuera de competencia.

Sus abogados dijeron que el estimulante no era una sustancia para mejorar el rendimiento físico y que se consumió accidentalmente en un té contaminado.

El TAS dijo que el panel que analizó el caso "también aceptó que él no intentó mejorar su rendimiento al ingerir la sustancia prohibida".

"Sin embargo, el panel consideró que el jugador carga con cierta culpa, y que debió haber tomado ciertas medidas para haberle prevenido cometer (el dopaje)", indicó el tribunal.

En principio, la FIFA suspendió a Guerrero por un año, hasta el 3 de noviembre. Pero redujo la sanción tras una apelación en diciembre pasado, lo que le permitía poder ir al Mundial.

Hace dos semanas, el ex del Bayern Múnich había reaparecido en las canchas con su club brasileño Flamengo.

Guerrero anotó el domingo su primer gol desde la suspensión, un cabezazo en la derrota 3-2 de Flamengo como visitante ante Chapecoense en el campeonato brasileño.

Tras el partido, Guerrero dijo: "no existe motivo para que me suspendan, no hice nada malo y confío que el tribunal tomará la decisión correcta".

Petronila Gonzales, la madre de Guerrero, dijo desde Brasil a una radio peruano que el jugador "está en su cuarto, destrozado".

"Mi hijo es un hombre bueno, él nunca agarró droga", añadió la madre a Radio Programas del Perú.

En la mañana, la cuenta en Twitter de la selección mostró fotos y videos de Guerrero posando con el uniforme que el equipo lucirá en Rusia.

Se trata del segundo fallo del TAS que incide en la campaña mundialista de Perú.

El TAS le obsequió a Perú tres puntos que fueron fundamentales para su clasificación en la zona sudamericana, luego de otra apelación que involucró a la federación de Bolivia.

Bolivia alineó a un jugador que no estaba habilitado en una victoria 2-0 ante Perú. Ese resultado fue anulado y quedó en derrota de 3-0. Sin esos tres puntos, Perú hubiera quedado detrás de Chile y Paraguay, sin quedarse con la plaza de repechaje. El equipo de Ricardo Gareca finalmente terminó quinto en Sudamérica y superó a Nueva Zelanda en una serie a ida y vuelta en el repechaje intercontinental.

Los reporteros Mauricio Savarese en Río de Janeiro y Franklin Briceño en Lima contribuyeron con este despacho.