Se pelea Selena con amiga que le donó riñón

Cd. de México.- La cantante Selena Gomez y su amiga Francia Raisa, quien fue la que le donó un riñón, en 2017, rompieron su relación, de acuerdo con Radar Online.

De acuerdo con Raisa, de 31 años, la intérprete de "Come and Get It" no ha llevado una vida sana, y considera que no está aprovechando la segunda oportunidad que se le dio a su salud.

"Está eligiendo alternativas muy poco saludables", dijo la mujer.

Hace nueve meses que la estrella y su ex allegada no se hablan, ya que ésta decidió alejarse para que la famosa se tomara en serio sus posibles futuros problemas de salud.

Las dos se conocieron en 2008, cuando Disney y la cadena ABC llevó a varios artistas a un hospital de niños, y Raisa dice que desde entonces fueron muy unidas.

"No existen palabras que puedan describir lo muy agradecida que me siento con mi amiga Francia Raisa. Ella me hizo el regalo más importante y se ha sacrificado donándome un riñón", escribió Gomez en Instagram tras su operación, junto a una foto de ambas en una camilla de hospital.

"Estoy increíblemente bendecida. Te quiero mucho hermana".

La también actriz requirió un trasplante de riñón por la enfermedad que padece, lupus.