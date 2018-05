Se ´pasan´ en Día del Niño; los sancionan

Como resultado del operativo de vigilancia especial con motivos de las festividades del Día del Niño, la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) detectó irregularidades en una dulcería y también en una tienda de autoservicio.

"En el caso de la dulcería no tenía los precios a la vista, por lo que fue inmovilizado el producto -dulces- y en el segundo caso, no cumplía con lo establecido en la Norma Oficial Mexicana al no contar con información comercial por lo que se aplicó una suspensión del servicio", dijo Alberto Martínez Cavazos, encargado de despacho en la PROFECO en Reynosa.

Por tal motivo se levantaron las actas administrativas correspondientes y se impondrán sanciones al negocio de dulces que podrían ir de los 12,000 a los 26,000.00 pesos.

A la tienda de autoservicio se le aplicará una sanción que podría llegar hasta los 36,000 pesos, además de que la suspensión del servicio podría ser de cinco a 10 días.

"En total fueron alrededor de 20 las visitas de verificación realizadas, dos a restaurantes de comidas rápidas, tres dulcerías, dos zapaterías, seis tiendas de autoservicio y tiendas departamentales, encontrándose anomalías so lamente en dos", apuntó finalmente Martínez Cavazos.