Se pasa a la música

Miami, Florida

La actriz Jackie Cruz, famosa por su papel de Marisol "La Flaca" en la serie Orange Is The New Black, reveló que ha financiado personalmente su sueño de grabar un disco, La hija de Chávez, en el que refleja realmente quién es a través de un "sonido propio".

Con la actuación uno se mete en otras personas, yo siempre he querido enseñar quién soy realmente y eso como artista lo estoy consiguiendo con mi música", dijo Cruz al negar que sea una actriz más que buscan suerte en la música, "he cantado mi vida entera".

Para una mujer de 31 años, 25 años es justamente "la vida entera" y son los que lleva esperando ser reconocida como cantante profesional.

El primer sencillo La hora loca, que se publicó el pasado día 25, es una canción bailable que comienza con un sonido de su infancia: su abuelo llamando a su abuela Melba para que le llevara cosas.