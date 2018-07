Se pasa un alto y choca contra camión

Un adulto mayor norteamericano no respetó una señal de alto en la colonia Guerrero, provocando que su automóvil fuera chocado por un camión urbano.



El asunto no quedó ahí ya que por más que trató de evitar el encontronazo, el chofer del autobús quiso sacarle la vuelta, pero acabó chocando un vehículo estacionado y la entrada de una casa, causando daños a la tubería de agua potable de la banqueta.



Los hechos ocurrieron el miércoles en la tarde en el cruce de Reynosa y Tamaulipas, siendo el accidente causado por un veterano de nombre Vincent, de 71 años.



El norteamericano viajaba de norte a sur por avenida Reynosa y al llegar la calle Tamaulipas, no respetó la señal de alto y al estar en medio del crucero, fue impactado por el camión International manejado por José Carlos, de 59 años.



El conductor del camión declaró que circulaba a velocidad moderada y que trató de evitar el accidente pero fue demasiado tarde.



Reconoció que se proyectó contra la esquina y pegó contra una camioneta Ford 1999 estacionada, además contra el medidor de agua potable de una casa.