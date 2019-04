Se oscurece cada vez más su panorama

Ciudad de México.

En la trágica historia en la que está envuelto el actor mexicano Pablo Lyle tras golpear a un hombre de 63 años en Miami y quien murió días más tarde, surgió un nuevo video tomado desde las cámaras de seguridad de una gasolinera, en donde se observa lo que ocurrió antes y después del incidente que hoy tiene a Lyle en la Corte.

Se puede apreciar cómo todo se origina cuando el cuñado del actor, quien conduce el vehículo, se detiene para dar una vuelta en "U" prohibida, por lo que el conductor del vehículo que viene detrás se baja a reclamarle.

Tras tocar en la ventanilla el hombre se retira, pues el conductor baja para agredirlo. Pero al ver que la camioneta sigue su marcha sola, regresa al volante, mientras Lyle desciende del asiento del copiloto y camina directo hacia Hernández, a quien propina un puñetazo que lo deja tirado en la vía pública. Acto seguido suben a la camioneta y huyen.

PIEZAS CLAVE

Hay dos testigos presenciales en el momento: uno llama para pedir auxilio y el otro fotografía las placas del vehículo en el que huye Lyle y su familia.

Es gracias a este último que las autoridades policiales pudieron detenerlo en el aeropuerto de Miami.

Actualmente Lyle continúa en arresto domiciliario hasta el 1 de mayo, cuando en una segunda audiencia el juez le imponga nuevos cargos que podrían ser por homicidio no premeditado o involuntario o en el peor de los casos se le acuse de homicidio en segundo grado. Sin embargo, la defensa del actor argumena que este actuó en defensa propia y no tuvo intención de asesinar a nadie, por lo que no se considera un caso por asesinato.