Se opone alcalde a centros de detención ​

Houston, Tx.- El alcalde de Houston, Sylvester Turner, se opuso públicamente a las nuevas instalaciones para niños inmigrantes en esta ciudad.

El edil se suma a las llamadas de inmigrantes, defensores legales y proveedores de servicios de Houston a funcionarios locales, representantes estatales y miembros del Congreso para que tomen medidas explícitas para bloquear las consideraciones sobre cualquier nueva instalación para niños inmigrantes.

La instalación propuesta es el resultado de la nueva práctica federal de desarmar y encarcelar a las familias que buscan asilo, una práctica condenada por la comunidad inmigrante, los defensores y las personas de conciencia.

Astrid Domínguez, Directora del Centro de Derechos Fronterizos de ACLU, dijo: "Nos mantenemos firmes con el alcalde Turner en su oposición a la política de separación familiar, monstruosa y moralmente irredimible del presidente Trump, y continuaremos trabajando hasta que esa política se consigne al montón de chatarra de la historia a la que pertenece".

Daniel J. Cohen, presidente de Indivisible Houston, dijo: "Aceptar el desbordamiento de los campos de concentración de Trump y alojarlos en Emancipation Avenue, en la calle del Minute Maid Park, hogar del campeón mundial Houston Astros, es la afirmación más antifamiliar y poco acogedora que Houston podría hacer. Estamos organizados para luchar contra la máquina de deportación ".

Mario Salinas, Coordinador de Participación Cívica, Servicios de Defensa de la Justicia Ambiental de Texas, dijo que esta es una crisis resultado de la política "Cero Tolerancia" de la administración, que ha visto una cantidad récord de niños separados de sus seres queridos y puestos en instalaciones apresuradas que pueden no estar equipadas para hacer frente a sus necesidades.

"El trauma que estos niños están experimentando podría ser disminuido por la administración de hoy. Sin embargo, eligen jugar juegos políticos con niños que buscan refugio en una nación que una vez fue conocida por sus valores compasivos. Nosotros, como la ciudad más diversa de la nación, debemos luchar".

Recaba más de 5 mdd para reunir a familias

Dallas, Tx. - Una pareja de California, angustiada por las imágenes de niños migrantes separados de sus padres en la frontera con México, lanzó una campaña de recaudación de fondos a través de Facebook y en cuatro días logró más de cinco millones de dólares para ayudar a reunir a las familias que están siendo separadas.

La campaña, que Charlotte y Dave Willner, que laboran en Silicon Valley inició la mañana del pasado sábado con el nombre de "Reunir a un padre inmigrante con su hijo", se ha convertido ya en la mayor recaudación de fondos realizada hasta ahora a través de Facebook.

Hasta el mediodía de este martes, unas 122 mil personas habían contribuido con poco más de cinco millones de dólares, rebasando el objetivo inicial de la campaña y elevándolo a seis millones.

El dinero será entregado al "Centro para Servicios Educativos y Legales de Refugiados e Inmigrantes" (RAICES), el servicio legal de inmigración más grande sin fines de lucro en Texas, enfocado a defender a niños inmigrantes, familias y refugiados.

RAICES planea utilizar el dinero para pagar las fianzas de los padres que están siendo enjuiciados por haber cruzado la frontera de manera ilegal, una suma de alrededor de mil 500 dólares por persona.

Mark Zuckerberg, fundador presidente y director ejecutivo de Facebook y la directora operativa de la compañía Sheryl Sandberg donaron una cantidad no revelada a la recaudación de fondos, según una vocero de Facebook.

La campaña se da en medio de una ola de críticas dentro y fuera de Estados Unidos a la política migratoria de "cero tolerancia" del presidente Donald Trump, puesta en vigor a finales de abril pasado, bajo la cual todo adulto que cruza la frontera es procesado penalmente y separado de sus hijos, en caso de que viajen con ellos.

Charlotte y Dave Willner quienes fueron de los primeros empleados de Facebook y ahora trabajan para Pinterest y AirBnB tienen una hija de dos años y se conmovieron cuando vieron una fotografía de una niña de la misma edad captada por el fotógrafo John Moore de la agencia Getty Images.

Moore fotografió a una niña llorando a los pies de su madre y de agentes de la Patrulla Fronteriza.

La fotografía se reprodujo en forma viral y la cadena de televisión CNN consideró este lunes que la imagen de la niña "mirando a los adultos con lágrimas en sus ojos asustados" se había convertido en el rostro de la política de "cero tolerancia".

Dave Willner, en declaraciones este martes al periódico The Mercury News, para explicar los motivos que lo condujeron junto con su esposa a lanzar la campaña, dijo que al "fue lo más cercano que podíamos hacer para abrazar a esa niña"

Este lunes, se difundió también a través de ProPública una grabación de audio obtenida de manera encubierta, que captó el desesperado llanto de 10 niños centroamericanos, en los momentos en que estaban siendo separados de sus padres la semana pasada por las autoridades de inmigración en la frontera de Texas con México.

"Estos no son niños que no nos tienen que importar". Son como nuestros hijos", dijo Charlotte Willner en una entrevista telefónica con The Mercury News desde su oficina de San Francisco. "Cuando miramos las caras de estos niños, no podemos evitar ver las caras de nuestros propios niños".