Se olvidan de la guardia

Todo indica que no está operando adecuadamente la asignación de guardias en algunos departamentos de la presidencia municipal en el período vacacional que ya inició, pues en la dirección de Ecología no contestan ni tan siquiera el teléfono, pues menos estarán en condiciones de atender una emergencia en caso de ocurrir.

Personas residentes de la colonia Esfuerzo Nacional que se quejan y aseguran que en un domicilio del sector destazan gallinas, situación que genera un mal olor que afecta a varias familias, dijeron haber llamado a la oficina en cuestión para recordarles que debían acudir ayer a verificar el asunto como lo habían prometido pero no pudieron comunicarse telefónicamente a la dependencia dependiente de la Secretaría de Obras y Medio Ambiente.

El hecho de que no hayan dejado guardias ahí o que no estén atendiendo los telefonemas, significa que no están funcionando bien las cosas y que no están cumpliendo con las indicaciones que emitieron sus superiores antes de irse de vacaciones.

Preocupa a algunos sectores de la población el hecho porque en caso de suceder algún caso de emergencia, se preguntan quién lo atendería si ni siquiera atienden el teléfono.