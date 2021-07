Se olvidan en la NBA del Covid-19

Pareciera que aquí no existe el virus, y por eso las Finales de la NBA se están disfrutando con la misma emoción que en 1974, último año que los Bucks habían sacado boleto para esa instancia.

La afición está vuelta loca. Es muy raro ver a alguien con cubrebocas, y los que lo tiene son vistos de una manera rara.

"Las cifras son mínimas (de contagios), aquí no hay miedo, yo no tengo miedo, y en día de partido atiendo a cientos de personas. Yo ya me vacuné y mucha gente lo ha hecho, eso nos ayuda, estamos de fiesta", dijo Steven, vendedor de la tienda oficial de los Bucks.

Por lo pronto, los Bucks donaron un par de boletos para el Juego 4, valuados en 10 mil dólares, que se rifarán entre los que se vacunen en un módulo al lado del Fiserv Forum. Lo que quieren es que se siga incrementando la cifra de vacunados, pues el Departamento de Salud de Milwaukee informó que hasta el momento el 49 por ciento de la población ya cuenta el esquema completo.

Otra derrota

La Selección de basquetbol de Estados Unidos, plagada de estrellas de la NBA, perdió ayer ante Australia por 91-83 en su segundo juego consecutivo de preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio. El combinado estadounidense cayó sorpresivamente el sábado ante Nigeria, que ayer dio otra sorpresa al vencer a Argentina (94-71).