Se olvidan del Covid-19

Aunque Reynosa continúa liderando las listas de casos positivos de Covid-19 en la entidad, los protocolos de prevención como el uso de cubrebocas, distanciamiento social, uso de gel antibacterial, entre otros, han pasado a segundo plano.

Para los damnificados de huracán Hanna la prioridad es que el agua disminuya de sus viviendas, tal es el caso de los habitantes del sector Unidad Obrera, donde vecinos se han organizado para limpiar las alcantarillas, a fin de que la corriente desaparezca lo más rápido posible. “Si nos quedamos en casa es mortal, tenemos que salir y no hay forma de guardar sana distancia ni siquiera de ponerse el cubrebocas, el mío quedó flotando, es ilógico que nos digan que sigamos cuidándonos porque no se puede, no queremos morir ahogados”, mencionaron.