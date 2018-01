Se ofrece 'Ponchito' González para cobrar penales en Rayados

Monterrey, México.

En la era de Antonio Mohamed, Rayados ha fallado 17 penas máximas de 46 que han ejecutado en la era de Antonio Mohamed.



El último lo falló el goleador Avilés Hurtado ante Xolos de Tijuana, además que él mismo erró uno en la Final Regia ante Tigres, pero el mediocampista mexicano aseguró que si lo requieren, él cobra desde los once pasos.



"Yo me siento con confianza y si el equipo me da la confianza, yo con todo el compromiso de hacerlo de la mejor manera", señaló el zurdo, que en la Copa MX anterior cobró un penal bien colocado ante la UdeG.



"Si bien eso ya es decisión del 'Turco', hay que practicar ahora los penales que es un punto que por ahí nos ha costado y ya veremos que es lo que decide él".



González añadió que el cobro de los penales debe hacerse con mucha decisión y seguridad de cómo se va hacer.



"Creo que es una cuestión de decisión; el saber hacia dónde lo vas a tirar y pensar en hacerlo de la mejor manera una vez que hayas pensado hacia dónde", expuso.



"Pero siempre existe el riesgo de fallar, a veces los penales son así, pero es cuestión de practicarlo y tener confianza en sí mismo".



Agregó que es entendible la reacción con abucheos de la afición.



"Es parte del futbol, la gente está en su derecho de exigir y en parte nosotros nos hemos ganado esa exigencia", dijo.