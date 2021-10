Se observan los panteones de la ciudad llenos de vida

Los muertos también padecieron la pandemia: basura, maleza, hierba crecida, flores muertas y mucho polvo era la constante en todas las tumbas, lo que ameritó que los servicios de Daniel, el panteonero, también fueran más solicitados.

"Ahora sí cayó chamba, desde temprano me están pidiendo que las limpie y las deje fregonaspara el 1 y el 2. Si te das cuenta este año sí se nota la vida, porque el año pasado estuvo jodido, no se abrió", comenta el joven, quien a cambio de limpiar los sepulcros recibe una propina que no pasa de los 30 pesos.

En el Panteón Xoco se concentraron familias enteras también a limpiar la última morada de sus seres queridos. Niños, hijos, nueras y hasta el abuelo se reunieron en el punto para "sacarle brillo" al mármol.

"¡Qué bueno que este año sí pudimos entrar!, a mi Magdalena la abandonamos por casi un año, y aunque en la casa le pusimos en el altar todo lo que le gusta, el año pasado no la visitamos", cuenta con la voz entrecortada don Ramiro, quien sobrevivió al Covid y en silla de ruedas llegó a visitar al amor de su vida.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

En este sentido, el gobierno capitalino dio a conocer que con motivo de la celebración del Día de Muertos, se implementarán medidas de seguridad, sanidad y vialidad en los 120 panteones civiles, públicos y privados, a donde se espera que asistan 1.5 millones de personas, esto como parte del trabajo interinstitucional que coordina la Secretaría de Gobierno junto con las secretarías de Seguridad Ciudadana (SSC) y de Salud (Sedesa), la Fiscalía General de Justicia (FGJ), Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Cruz Roja Mexicana y alcaldías, a fin de tomar acciones preventivas a partir del 30 y 31 de octubre, y 1 y 2 de noviembre.

Salvaguardan la integridad

- La autoridad central destaca que cada alcaldía está a cargo de establecer fechas de apertura, horarios, requisitos y restricciones en estos espacios, en acuerdo con panteones privados y vecinales

- El gobierno capitalino contribuye a mantener el orden y salvaguardar la integridad de visitantes, con atención prioritaria en 10 panteones identificados por su gran afluencia

- En específico, la SSC implementa un operativo preventivo, de vigilancia y control de tránsito en las inmediaciones de los panteones

- De igual manera recomienda a los visitantes utilizar la instalación de filtros sanitarios y de acceso; respetar el aforo limitado por familia y cuidar la sana distancia